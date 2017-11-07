Красные в городе: в Волгограде отметили 100-летие революции. Фоторепортаж

В день 100-летия Октябрьской революции на площадки Ленина волгоградские коммунисты провели митинг. Представители КПРФ вспомнили «уроки Ленина», призвали беречь память о прошлом и оставили капсулу с посланием потомкам.

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