тригодасбочаровым: WTF? Фоторепортаж

Тема обсуждения — «Три года с Бочаровым: что это было?». В дискуссии приняли участие известный журналист Ефим Шустерман и депутат Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов, а также волгоградские политологи, общественники, бизнесмены и представители СМИ.

В Волгограде прошли первые дебаты главного дискуссионного клуба страны «WTF?». В адаптивном переводе это означает: «Что такое? Что случилось?»

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