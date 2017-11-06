Росгвардию наделят полномочиями по охране глав российских регионов

В случае принятия закона Госдумой он вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

«При этом обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе», – отмечается в пояснительной записке.

Текст внесенного в Госдуму документа за подписью Президента России Владимира Путина в понедельник был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50