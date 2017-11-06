Росгвардию наделят полномочиями по охране глав российских регионов
Сегодня, 12:10ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: rosgvard.ru
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На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, по которому предусматривается наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.
Текст внесенного в Госдуму документа за подписью Президента России Владимира Путина в понедельник был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно проекту закона, росгвардейцы будут охранять глав регионов и иных должностных лиц только по решению Президента РФ.
«При этом обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе», – отмечается в пояснительной записке.
В случае принятия закона Госдумой он вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.
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