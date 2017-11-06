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Росгвардию наделят полномочиями по охране глав российских регионов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Росгвардию наделят полномочиями по охране глав российских регионов

Сегодня, 12:10ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: rosgvard.ru
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