В волгоградском регионе все погорельцы получили жилищные сертификаты

Жители региона, потерявшие в августовских пожарах единственное жилье, сегодня активно решают квартирный вопрос. К этому моменту все семьи получили государственные жилищные сертификаты, осталось выбрать подходящий вариант и заключить сделку.

Всего в Волгоградскую область пришло 26 документов. Стоимость одного квадратного метра, исходя из установленной для региона Минстроем России, составила 31,1 тысяча рублей. По социальной норме 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете строительства, две семьи погорельцев уже заключили договоры купли-продажи жилых помещений, еще четыре — оформляют документы, остальные определяются с выбором. Люди рассматривают как первичный, так и вторичный рынки. После заключения соответствующего договора купли-продажи и его регистрации в Россреестре деньги по ГЖС будут поступать на счет продавца.