В волгоградском регионе все погорельцы получили жилищные сертификаты
Всего в Волгоградскую область пришло 26 документов. Стоимость одного квадратного метра, исходя из установленной для региона Минстроем России, составила 31,1 тысяча рублей. По социальной норме 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете строительства, две семьи погорельцев уже заключили договоры купли-продажи жилых помещений, еще четыре — оформляют документы, остальные определяются с выбором. Люди рассматривают как первичный, так и вторичный рынки. После заключения соответствующего договора купли-продажи и его регистрации в Россреестре деньги по ГЖС будут поступать на счет продавца.
Оказать максимальное содействие в совершении сделки — такую задачу поставил глава региона Андрей Бочаров перед комитетом строительства Волгоградской области. Специалистами ведомства организована предварительная юридическая экспертиза предоставляемых договоров купли-продажи жилых помещений, кроме того, граждане могут получить консультацию по вопросам подбора и оформления документов. Облстроем разработана памятка с алгоритмом действий по реализации ГЖС.
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