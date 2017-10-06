Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»

На первом заседании дискуссионного клуба WTF в Волгограде, посвящённом итогам трёхлетней работы губернатора Андрея Бочарова, известный политолог и профессор ВШЭ Олег Матвейчев представил подробный анализ экономического положения региона и предсказал Волгоградской области светлое будущее.

На первом заседании дискуссионного клуба WTF, прямую трансляцию которого вело ИА «НовостиВолгограда.ру», прозвучало много как позитивных, так и негативных оценок деятельности губернатора. Поэтому в начале своего выступления Олег Матвейчев призвал участников обсуждения рассматривать не конкретные факты по отдельности, а тенденции – положительные или негативные. По мнению политолога, в регионе явно наметились позитивные изменения.

– Я здесь короткое время работал, – меньше года всего лишь, – но помню ту ситуацию, которая тогда у нас творилась. Что у нас тогда происходило в области? Шла борьба финансово-промышленных групп, каждый боролся за свою «кормушку», каждые две недели был митинг под окнами администрации, – обрисовал памятную многим волгоградцам картину Олег Матвейчев. – Не постесняюсь назвать людей, которые тогда «царствовали» и всё это делали. Мы все лично знакомы с Олегом Михеевым, и тогда уже было ясно, что это мошенник и авантюрист международного масштаба – кто бы что ни говорил про него, это реально так и есть. Этот человек был тогда «королём», победителем выборов, и он трёхсоттысячными тиражами своих газет, которые высыпались на регион, формировал общественное мнение. Не буду упоминать Паршина, который тоже находится под следствием. Роман Гребенников ни под каким следствием не находится, но при нём произошла «шанхаизация» города, криминальные авторитеты управляли сферой ЖКХ, владели маршрутками и прочим бизнесом. От этого нужно было уходить. И начали это делать не при Бровко, не при Боженове, а только при Бочарове.

Политолог напомнил и о сложной ситуации, связанной с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Проведения ЧМ-2018 в Волгограде добился вовсе не Андрей Бочаров, – однако нынешний губернатор, по мнению Олега Матвейчева, сделал всё возможное, чтобы город-герой хотя бы не утратил почётное право принять матчи мундиаля.

– В 2014 году готовность Волгограда к чемпионату была одной из самых низких в стране. Встал вопрос о том, чтобы перенести его на другую территорию – лоббистов этой идеи было много. И Бочаров был послан сюда как человек, который на тот момент возглавлял исполком ОНФ, находился в личном контакте с президентом – и президент имел возможность оценить его организационный потенциал. Да, военный. Да, где-то прямолинейный, простой и грубый. Тем не менее только такой человек мог навести здесь какой-то порядок. Сейчас с подготовкой к ЧМ-2018 проблем нет, всё будет сдано в срок, так или иначе будет доделано, – подчеркнул политолог.

Олег Матвейчев не обошёл вниманием и экономические показатели. По его мнению, из-за значительной доли «чёрной экономики» в аграрном секторе статистика по средним зарплатам в регионе оставляет желать лучшего. Однако на самом деле, уверен эксперт, уровень жизни обычных волгоградцев постепенно повышается, а областной центр мало-помалу становится более благоустроенным.

– Увеличение валового регионального продукта даёт и подъём уровня жизни населения. Это ощущается. Проезжаешь по городу – и видно, что он преображается, не стыдно его показывать приезжим, – отметил спикер. – Раньше Волгоград, наряду с Самарой, был во всём Поволжье самым заброшенным городом. Сейчас этого сказать уже нельзя. Город реально становится лучше, красивее, в нём не стыдно жить. Это всё – позитивные тенденции. Хотя, естественно, нельзя говорить, что всё сделано и всё замечательно.

Среди других положительных результатов трёхлетней работы губернатора Олег Матвейчев выделил установление конструктивного взаимодействия между властью и силовиками, наведение порядка в сфере малого и среднего бизнеса, а также активное привлечение инвестиций и невиданную ранее бюджетную экономию.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

– Бочаров старается затягивать в регион инвесторов, кого только может. Сейчас конкуренция за инвесторов действительно огромна, их просто рвут на части. И если мы посмотрим по цифрам, то инвестиции, в принципе, растут, в том числе бюджетные. Сильный губернатор со связями в Москве, который умеет вытягивать те самые бюджетные инвестиции – хороший ресурс для региона. Поставь сюда никому не нужного отставника или человека, которому просто синекуру дали – его никто не будет слушать, и не будет никаких денег. Это важная функция, которую Бочаров в данном случае выполняет, – уверен Олег Матвейчев. – Что касается долгов и бюджетных проблем – мы все знаем, когда эти долги делались. Я помню, что Бровко не разрешал Дорждееву занимать деньги. Тогда другие регионы имели гораздо большую долговую нагрузку. «Взрыв» займов образовался при Боженове, и сейчас, естественно, приходится это расхлёбывать, в том числе за счёт мощной бюджетной экономии. Бюджетная экономия в десять-двадцать миллиардов (точную цифру не помню), которая за эти годы осуществлена – это же надо умудриться! Я, честно говоря, такой бюджетной экономии в регионах вообще не встречал. В этом плане Андрей Иванович – просто молодец.

Резюмируя итоги своего экономического анализа, Олег Матвейчев подчеркнул, что Волгоградская область «становится лучше, а не хуже»: в регионе наблюдаются явные позитивные тенденции, и главное сейчас – обеспечить период политической «тишины», которая позволит развить и закрепить достигнутые успехи.