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Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»

Сегодня, 12:20ПолитикаНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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