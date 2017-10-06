Губернатор Волгоградской области заставил говорить о себе

В Волгограде прошли первые дебаты главного дискуссионного клуба страны «WTF?». В адаптивном переводе это означает: «Что такое? Что случилось?»

Для Волгограда это пилотный проект. В нашем городе его главным партнером выступило информационное агентство «НовостиВолгограда.ру».

Тему для первого баттла подсказали соцсети. Пару недель назад топовым стал хэштег #тригодасбочаровым. На эту тему на своих личных страницах высказывались местные политики, общественники и бизнесмены. В рамках клуба «WTF?» это переросло в открытую дискуссию.

В оживлённой словесной дуэли об итогах трёхлетней деятельности волгоградского губернатора схлестнулись известный волгоградский журналист и общественник Ефим Шустерман и депутат областной Думы, предприниматель Руслан Шарифов.

Информационное агентство «НовостиВолгограда.ру» вело прямую он-лайн трансляцию дебатов. И то, какой интерес она вызвала у пользователей социальных сетей, говорит о востребованности подобного формата обмена мнениями в обществе.

Только за первые 10 часов в VK посты по теме клуба «WTF?» набрали свыше 38 тысяч просмотров. А саму видеотрасляцию посмотрели 25 тысяч человек. Еще несколько тысяч пользователей смотрели ее на странице клуба в facebook. Внимание интернет-пользователей привлек и сам ход дебатов - первые же пикировки главных спикеров вызвали бурную реакцию зала. К тому же сами спикеры не стеснялись в выражениям.

Обсуждение начал Руслан Шарифов, выступавший «в защиту» губернатора. Он отметил в качестве заслуг Андрея Бочарова оптимизацию бюджета, эффективное раскрытие экономического потенциала региона, претворение в жизнь перспективных инвестпроектов и заключение концессионного соглашения о реконструкции ЦПКиО. В свою очередь, Ефим Шустерман напомнил, что фундамент многих из этих преобразований был заложен ещё при предыдущих руководителях области, а приоритетные госпрограммы в регионе зачастую реализуются неэффективно. Он также отметил, что следует оценивать работу команды губернатора в целом, а не приписывать все достижения исключительно Андрею Бочарову.

После обмена мнениями «дуэлянты» перешли к вопросам. Причем дошло до размахивания руками. Ефим Шустерман в свойственной ему манере указывал Шарифову на ошибки действующей власти. При этом сам Ефим Михайлович получил от Руслана Вагитовича ответный отсыл в его многолетнее депутатское прошлое и вопрос: «А что же вы сделали?»

Несмотря на то, что обмен репликами между участниками дискуссии оказался достаточно острым, оба «дуэлянта» вели себя уважительно и завершили спор рукопожатием.

Фото: Руслан Герасимов

Вторая часть заседания проходила в формате политического стенд-апа: приглашенные эксперты клуба WTF высказали собственное мнение об итогах трёхлетней работы губернатора.

Многие политологи оценили три года с Бочаровым как в целом благополучный период. К примеру, эксперт АСИ Антон Лукаш указал, что роль Волгограда как крупного транспортно-логистического узла в нынешних экономических условиях возрастает, а губернатору удалось «создать обстановку, где все силы объективно работают на благо». Известный бизнесмен и член Общественной палаты региона Андрей Куприков напомнил, что именно при Бочарове в Волгограде начались масштабные работы по берегоукреплению и активно велась работа по переселению граждан из ветхого жилья. Многие обратили внимание на сильный характер и целеустремлённость главы региона, позволяющие ему оставаться «на плаву»: как отметил политолог Андрей Серенко, рейтинг губернатора и спустя три года остаётся достаточно высоким.

Дебаты на этой стадии касались уже не столько работы самого губернатора, сколько проблем, которые волновали самих спикеров и экспертов. Независимые журналисты говорили о нехватке прямого общения с губернатором, указав на отсутствие пресс-конференций, практиковавшихся ранее. Общественники обратили внимание на невозможность донести суть проблем до самого главы региона, поскольку все жалобы тонут в бюрократических процедурах.

Константин Глушенок Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Представитель регионального отделения ОНФ Константин Глушенок: «Мы в этом году наблюдали первую песчаную бурю за тридцать лет — и если продолжим так относиться к городским лесам, то эти бури станут обыденными. Мы об этом пишем губернатору — и получаем от его заместителя Александра Беляева в ответ пять листов совершенной белиберды».

Елена Шаркова Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Журналист Елена Шаркова озвучила на дебатах собственный анализ открытых данных о развитии региона. И подсчитала плюсы, к примеру, рост инвестиционной привлекательности и снижение употребления алкоголя среди жителей, и минусы, такие, как снижение численности населения, низкий уровень развития промышленности, растущее количество свалок, недовольство жителей качеством медицинских услуг и прочее. Общий счет получился 3:8 не в пользу Волгоградской области.

Своим личным мнением «со стороны» о работе губернатора поделился известный российский политолог и профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Он, оценивая ту работу, которая была проделана в регионе за последние три года, сделал вывод, что в области наметились определённые положительные тенденции, отрицать которые бессмысленно.

Олег Матвейчев Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

— Я помню ситуацию, которая творилась до Бочарова: разные финансовые группы сражались между собой, и каждую неделю был митинг под окнами администрации. Произошла шанхаизация города и криминализация бизнеса. Ни при Боженове, ни при Бровко с этим не боролись — начали только при Бочарове, — считает Олег Матвейчев. — Сейчас Волгоград преображается, его не стыдно показывать приезжим, он реально становится лучше. В нём больше не стыдно жить. Естественно, нельзя говорить, что всё сделано и всё замечательно, но позитивная тенденция есть.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В целом участники дебатов одобрили идею появления в регионе новой площадки для обсуждения проблем, где будет место и острой критике. Причем критике не голословной, а с цифрами и фактами на руках. Не для самопиара, а для аргументированного диалога с властью.