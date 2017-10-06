Андрей Куприков: «Меня тошнит от всех вас, если честно»

Первое заседание дискуссионного клуба WTF в Волгограде «Три года с Бочаровым: что это было?», которое прошло накануне, на взгляд некоторых его участников было слишком пресным и лишенным остроты. Такое мнение, в частности, в ходе обсуждения высказал бизнесмен, член Общественной палаты региона Андрей Куприков.

- Честно говоря, я ожидал баттла, я ожидал драки, я думал, сейчас Шарифов порвет Шустермана, но, к сожалению, мы этого всего не увидели. Все превратилось в междусобойчик, такой весь лояльный, такой весь приятный, весь такой рафинированный, что аж тошнит от вас всех, если честно, уж извините, - начал свой политический стенд-ап известный волгоградский блогер, общественник и бизнесмен.

На что, впрочем, тут же получил в ответ от главного спикера дискуссии Ефима Шустермана

- А уж нас-то как от тебя тошнит! - Да уж не сомневаюсь, - парировал Андрей Куприков.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Но на этом запал самого выступающего, собственно говоря, и закончился. Перейдя к заявленной теме дискуссии, г-н Куприков заявил, что лично у него вопросов она не вызывает - все ответы для него очевидны.

- Для меня самое показательное - что наконец-то мы можем сказать, что у нас в регионе губернатор есть, реально есть. Не стыдно сказать, кто он, назвать его имя, бэкграунд его по сравнению с двумя предыдущими, которых было неудобно называть - что одного, что другого. Сейчас, слава богу, стыдиться не приходится, - сказал Андрей Куприков.

Из реальных достижений 3-летнего правления Андрея Бочарова спикер выделил для себя профессионально самые близкие (Андрей Куприков руководит ЗАО «Волгоградгражданпроект»). Первое - это переселение из ветхого жилья, хотя здесь выступавший в качестве оппонента нынешней власти Ефим Шустерман с ним не согласился. По его словам, область сорвала сроки сроки реализации этой программы.

А вот на другой довод г-на Куприкова парировать стороне, представляющей позицию contra, было особо и нечем, по крайней мере, открыто контраргументы не прозвучали.

- Я много лет наблюдал за нашей набережной. Кто только что про нее не говорил, кто только что не обещал, какие басни не рассказывали, но ее реализация с очень, просто фантастически дорогими берегоукрепительными работами так или иначе началась только в последние три года, - отметил Андрей Куприков. - Можно это связывать с чемпионатом, можно не связывать, но так или иначе продолжение развития набережной произошло в период правления Андрея Ивановича Бочарова. Я не говорю, что это только благодаря ему, я просто констатирую факты.

И третий важный момент, который выделил г-н Куприков, - это внутриполитическая ситуация в регионе, которая в последние три года, по его словам, кардинально изменилась.

- Надо вспомнить, что из себя представляла область перед приходом губернатора: это соревнующиеся между собой группы влияния, задача каждой из которых была укрепиться самой и не дать укрепиться другой. Вокруг этого строилась вся наша экономика. Мы не развивали область, а душили друг друга - в и городской думе, и в областной. Это была борьба за власть, борьба за деньги, реально же развитием области никто не занимался. Как только кто-то пытался что-то развивать, его тут же «гасили», - напомнил спикер участникам дискуссии внутриполитическую обстановку недавнего прошлого. - В Кремле в один прекрасный момент это все надоело, и там сказали: «Давайте так - мы вам пришлем человека, который сделает вам тихо». И вот три года у нас тихо, слава богу.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru