Шарифов VS Шустерман: острая дискуссия завершилась рукопожатием

На первом заседании дискуссионного клуба WTF в Волгограде «Три года с Бочаровым: что это было?» завершились выступления основных спикеров - Руслана Шарифова и Ефима Шустермана. Они обменялись мнениями по острым вопросам региональной политики, но несмотря на накал эмоций, остались, что называется, в рамках.

После основных выступлений, которые продолжались по 7 минут, оппоненты перешли к обмену мнениями. Ефим Шустерман задал своему визави вопрос: «Какие факты свидетельствуют о реальных, а не декларируемых экономических успехах команды губернатора?» Руслан Шарифов на это ответил, что нельзя отрицать 26 млрд рублей, вложенных в дороги, пользу концессионных соглашений, благодаря которым обновляются не только инженерные сети, но и Центральный парк культуры и отдыха.

- Мы устали 20 лет ждать, когда у нас появятся дороги, когда откроют тоннель на Тулака и так далее. Сегодня областной бюджет - 80 млрд рублей. Надо за счёт наших ресурсов, сэкономленных за счёт оптимизации бюджета, двигаться вперёд и развивать экономику области, - заявил Руслан Шарифов.

На эти факты у Ефима Шустермана нашлись свои контраргументы.

- Область «просела» по строительству жилья. Ведь не только у нас строят дороги, не только у нас возводят стадион к чемпионату, обновляют дворы. То, что это происходит - заслуга не только одного губернатора. Может, ему надо больше общаться с народом, общественностью. Ведь даже облдума не может дождаться отчета губернатора. Один из критериев, по которым оценивают главу региона, - это установление доверительного контакта. А у нас губернатор занимается всем - от дворовых территорий в городе до бюджета. Может, лучше было бы делегировать полномочия?

В ходе дискуссии ее участники обменялись мнениями и по другим проблемам, например, реконструкции шоссе Авиаторов, стратегии социально-экономического развития и др.