Руслан Шарифов: «С Бочаровым потенциал области начал реализовываться»
На первом заседании дискуссионного клуба WTF в Волгограде депутат облдумы Руслан Шарифов, открывая дискуссию, заявил, что с 2014 года, когда Андрей Бочаров возглавил Волгоградскую область, потенциал региона, о котором так много всегда говорят, наконец-то начал реализовываться. Перед новым губернатором стояло много задач, решать их в кризисное время было непросто.
Как заявил Руслан Шарифов, одним из главных достижений Андрея Бочаров стало формирование новой политической системы, формирование команды, которая позволила раскрыть резервы Волгоградской области. Привлечение инвестиций в регион спикер считает заслугой лично губернатора Бочарова и областных законодателей, которые подвели под это необходимую нормативную базу.
Ремонт дорог, модернизация аэропорта, строительство школ и детских садов - это то, что, по словам парламентария, в течение многих лет в области не происходило, и это стало возможным после 2014 года. И сделать это мог, как заявил Руслан Шарифов, только сильный человек.
Напомним, тема первого заседания дискуссионного клуба WTF в Волгограде — «Три года с Бочаровым: что это было?». Руслан Шарифов и Ефим Шустерман выступают в качестве главных спикеров мероприятия. В дискуссии также участвуют известные волгоградские политологи, общественники и представители СМИ.
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