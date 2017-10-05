Руслан Шарифов: «С Бочаровым потенциал области начал реализовываться»

Первое заседание дискуссионного клуба WTF в Волгограде на тему «Три года с Бочаровым: что это было?» открыл депутат облдумы Руслан Шарифов.

На первом заседании дискуссионного клуба WTF в Волгограде депутат облдумы Руслан Шарифов, открывая дискуссию, заявил, что с 2014 года, когда Андрей Бочаров возглавил Волгоградскую область, потенциал региона, о котором так много всегда говорят, наконец-то начал реализовываться. Перед новым губернатором стояло много задач, решать их в кризисное время было непросто.

Как заявил Руслан Шарифов, одним из главных достижений Андрея Бочаров стало формирование новой политической системы, формирование команды, которая позволила раскрыть резервы Волгоградской области. Привлечение инвестиций в регион спикер считает заслугой лично губернатора Бочарова и областных законодателей, которые подвели под это необходимую нормативную базу.

Ремонт дорог, модернизация аэропорта, строительство школ и детских садов - это то, что, по словам парламентария, в течение многих лет в области не происходило, и это стало возможным после 2014 года. И сделать это мог, как заявил Руслан Шарифов, только сильный человек.