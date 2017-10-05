Ефим Шустерман: «Нельзя перечеркивать то хорошее, что сделано до 2014-го»

В ходе первого заседания дискуссионного клуба WTF в Волгограде известный журналист Ефим Шустерман призвал его участников помочь губернатору Андрею Бочарову в решении многочисленных проблем региона.

В начале своего выступления Ефим Шустерман поблагодарил организаторов дискуссии, отметив, что площадок для обмена мнениями среди общественников, политиков, журналистов в регионе катастрофически не хватает. Спикер предложил изменить тему заседания с «Три года с Бочаровым: что это было?» на «Три года с Бочаровым: то ли еще будет».

По мнению Ефима Шустермана, в регионе сегодня много говорится о приоритетных направлениях, но не выработаны критерии, по котором должны выбираться эти приоритеты.

Что касается прорыва региона в части обновления инфраструктуры, то этому Волгоградская область обязана, по мнению Ефима Шустермана, предстоящему чемпионату мира по футболу, и эти изменения нельзя выдавать за усилия одного человека. Как заявил спикер, «зачем вбивать в мысли людей принцип, что ничего бы не было, если бы не Бочаров».

По словам спикера, по многим показателям Волгоградская область сильно «просела» - это касается, например, бюджета, строительства жилья и т.д.

Ефим Шустерман призвал участников дискуссии подумать, как помочь губернатору и его команде решить многочисленные нерешенные проблемы, в случае, если они этого захотят.