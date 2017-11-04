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Губернатор Волгоградской области встретился с министром юстиции Китая
Сюжеты:
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Губернатор Волгоградской области встретился с министром юстиции Китая

Сегодня, 15:37ПолитикаНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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