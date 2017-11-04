Губернатор Волгоградской области встретился с министром юстиции Китая

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и министр юстиции КНР Цзюнь Чжан провели рабочую встречу. Они обсудили международное экономическое, социальное и культурное сотрудничество.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, Андрей Бочаров напомнил о прошедшем в Волгограде форуме общественной дипломатии и подчеркнул, что именно в городе-герое недавно состоялась встреча вице-премьеров России и КНР. Губернатор также отметил, что Волгоградская область активно готовится к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве: власти рассчитывают, что на торжественные мероприятия прибудет немало иностранных гостей.

– На территории Волгоградской области в мире и согласии проживает порядка 140 национальностей, в том числе представители КНР. Мы умеем дружить, общаться, развивать взаимоотношения, – заверил Андрей Бочаров.