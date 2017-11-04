Губернатор Волгоградской области встретился с министром юстиции Китая
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, Андрей Бочаров напомнил о прошедшем в Волгограде форуме общественной дипломатии и подчеркнул, что именно в городе-герое недавно состоялась встреча вице-премьеров России и КНР. Губернатор также отметил, что Волгоградская область активно готовится к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве: власти рассчитывают, что на торжественные мероприятия прибудет немало иностранных гостей.
– На территории Волгоградской области в мире и согласии проживает порядка 140 национальностей, в том числе представители КНР. Мы умеем дружить, общаться, развивать взаимоотношения, – заверил Андрей Бочаров.
В свою очередь, Цзюнь Чжан рассказал, что представители китайской делегации получили очень глубокие впечатления от посещения главных волгоградских достопримечательностей – Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва», а также от визита в интерактивный музей «Россия – моя история». Стороны отметили, что между Китаем и Волгоградской области развиваются связи в самых различных отраслях, и в будущем они будут лишь укрепляться.
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