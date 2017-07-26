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Уик-энд: свободный микрофон, воркаут-шоу и бесплатные «Чемпионы»
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Уик-энд: свободный микрофон, воркаут-шоу и бесплатные «Чемпионы»

Сегодня, 13:25ПолитикаНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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