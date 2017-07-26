Уик-энд: свободный микрофон, воркаут-шоу и бесплатные «Чемпионы»

Первый августовский уик-энд, который выпадает на 5 и 6 августа, отличается тем, что почти все развлекательные массовые мероприятия приходятся на субботу.

Но их немало и на любой вкус, так что есть из чего выбирать. И пусть на участие вас вдохновляет мысль, что настал последний месяц лета и надо его провести максимально насыщенно, чтобы не было больно за бесцельно прожитые августовские деньки, даже несмотря на сильную жару, которая нас ждет в этот уик-энд.

Итак, субботу, 5 августа, стоит начать с посещения соревнования по конной стрельбе из лука. Они начнутся в 9 часов в поселке Студено-Яблоневка Городищенского района. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», эти состязания впервые пройдут по международным правилам федерации конной стрельбы из лука, а их результаты будут учитываться при участии в мероприятиях международного уровня. Соревнования включают в себя следующие маршруты: Korean Double Shot (двойной выстрел) – 3 попытки, Korean 3 Shot (тройной выстрел) – 3 попытки, венгерский (без зон) – 6 попыток и т. д.

Фото: kazakiserp.ru

Любителей спорта и активного образа жизни в эти выходные ждет еще одно событие. 5 и 6 августа площадь Павших борцов в Волгограде превратится в спортивную мегаплощадку. Здесь состоятся соревнования по воркауту, на которых выступят лучшие атлеты города-героя и других регионов России. Самая главная интрига в том, что призовой фонд соревнований составляет 75000 рублей, так что у волгоградцев есть шанс проявить себя и заработать.

Фото: mir76.ru

Воркаут - уличная атлетика, являющаяся любительским видом спорта, включающим в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турникетах, брусьях и прочих конструкциях. Соревнования пройдут по индивидуальному фристайлу и силовому троеборью.

Фото: учисьучись.рф

5 августа площадка будет работать с 11 до 21 часа. В этот день пройдут мастер-классы по уличной атлетике, кулинарный поединок, шоу атлетов, соревнования по уличной атлетике среди любителей. Будут и развлечения для детей, так что волгоградцев ждет настоящий семейный праздник, пропагандирующий здоровый образ жизни!

Музей-заповедник «Старая Сарепта» проводит для любителей самой большой, сладкой и полосатой ягоды день арбуза! ИА «НовостиВолгограда.ру» подробно рассказывало об этом мероприятии. День арбуза начнется в 16 часов, его гостей ждет экскурсия с посещением экспозиции музея, рассказ об арбузоварении, красочная фотозона, арбузное меню (арбуз сладкий, соленый, сушеный, вареный и, конечно, свежий и спелый!), арбузные конкурсы и викторины.

Фото: culturemeter.od

Особо стойкие посетители музея после дегустаций арбуза могут принять участие в других проектах «Старой Сарепты» - в 18 и 20 часов здесь пройдет игра-квест «Тайна белой невесты», а в 22 часа состоится таинственная экскурсия по подземельям Старой Сарепты. Организаторы настоятельно рекомендуют при посещении квеста и таинственной экскурсии быть в удобной обуви и иметь при себе хорошее настроение!

Фото: mirtesen.ru

Тем, кто считает, что слово — это великая сила, стоит обратить внимание на проект городской свободный микрофон «Свои пять минут славы». Он пройдет с 17 до 19 часов в парке «Комсомольский сад» Центрального района, на круглой площади. Здесь будет стоять микрофон и каждый желающий может подойти и признаться в любви, прочитать стихи или спеть любимую песню. Максимальный регламент — 5 минут.

Фото: matomemo.info

- Мы предполагаем лишь один подход к микрофону, так что подготовьте заранее все то, что вы хотите сказать, - рассказывает один из организаторов проекта Максим Хмызов-Ченцов. - У нас есть и ограничения по выступлениям — это полный запрет ненормативной лексики, политических выступлений, высказываний, агитации и публичного чтения материалов эротического характера. Нарушителей ждёт моментальное отключение звука, внесение в «чёрные списки», исключающие возможность выступлений в будущем, а в случае особо злостного нарушения – составление заявление в правоохранительные органы. Но, надеемся, что подобных инцидентов не будет и мы планируем проводить открытый микрофон каждую первую субботу месяца. Приходите и говорите!

Субботний вечер волгоградцы завершат возле фонтана «Искусство» на Центральной набережной. Здесь пройдет традиционный творческий социальный проект «Встретимся у фонтана». С 18 часов начнет играть муниципальный волгоградский духовой оркестр, а после, с 20 часов на площадке у фонтана состоится бесплатный показ художественного фильма «Чемпионы».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Интересные мероприятия ждут в субботу не только волгоградцев. В Волжском в этот день пройдет красочный спортивный праздник «Назло рекордам». На городском пляже с 17.00 в течение четырех часов будут работать игровые, творческие, танцевальные и спортивные тематические площадки. Юные и взрослые волжане смогут поиграть в пляжный волейбол и футбол, посостязаться в перетягивании каната, а затем дружно выбрать «Королеву пляжа».

Фото: kudago.com

В воскресенье, 6 августа из масштабных мероприятий можно отметить продолжение соревнований по воркауту, начавшихся накануне.

Фото: swolhq.com