Жириновский запутался в своей позиции по поводу переименования Волгограда

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередным провокационным заявлением: он потребовал переименовать целый ряд российских городов, включая Волгоград. Скандально известный политик предложил вернуть им дореволюционные названия.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», свою спорную идею Владимир Жириновский высказал в разговоре с «Национальной службой новостей». По мнению лидера ЛДПР, если российские власти всё-таки примут решение о выносе тела Ленина из Мавзолея, то его логичным развитием станет возвращение исторических названий всем городам, переименованным после Октябрьской революции.

Вернуть все исторические названия: Симбирск, а не Ульяновск, Вятка, а не Киров, Царицын, а не Волгоград. И так везде — улицы, площади. Памятники! Посмотрите, что сделали. В каждом городе — несколько памятников! На вокзале — обязательно, аэропорт — обязательно, центральная площадь. Улицы названы везде: имени Ленина, Ленинский проспект, Октябрьская… Вокзал у нас — Ленинградский! Что вы делаете? Это Николаевский вокзал. То есть исторические названия вернуть, чтоб не было путаницы.Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

При этом Жириновского не смутил тот факт, что ещё в марте этого года он выступал с практически противоположной инициативой. Тогда политик также предлагал переименовать Волгоград, но не в Царицын, а в Сталинград, — чтобы «отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве». Вопрос переименований вообще не даёт лидеру ЛДПР покоя: например, по его мнению, Санкт-Петербургу лучше стать Петроградом, а Ленинскому проспекту в Москве — превратиться в шоссе Ивана Грозного.

Как и следовало ожидать, волгоградские коммунисты инициативу Владимира Жириновского оценили скептически. Представители КПРФ связали высказывания одиозного политика с подготовкой избирательной кампании и намекнули, что никакого серьёзного смысла за ними не стоит. Депутат Волгоградской областной Думы от КПРФ Михаил Таранцов также припомнил Владимиру Жириновскому его «метания» между Сталинградом, Царицыным и Волгоградом.

Г-н Жириновский может каждый день менять свою позицию на противоположную. В то же время наша точка зрения неизменна: мы уже много лет идём с этим по жизни и хотим в очередной раз напомнить, что выступаем за возвращение городу имени «Сталинград». Сталинград — это место величайшей битвы и решающего перелома в ходе Великой Отечественной войны, символ массового героизма и мужества. При всём уважении к первому имени города мы считаем название «Сталинград» более соответствующим исторической справедливости.Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной Думы