Волгоградцам увеличат число трезвых праздников

При этом список пополнили две даты. Ко Дню знаний и Международному дню защиты детей прибавились День российского студенчества - 25 января и День молодежи - 27 июня.
В эти праздники, сопровождающиеся массовыми гуляньями, двери магазинов и супермаркетов будет украшать табличка «алкоголь не продаем». Запрет не коснется сетей общественного питания – кафе, ресторанов.
- Также законопроектом предусмотрен запрет на торговлю алкоголем, прежде всего, пивом в торговых точках, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома. При этом для предпринимателей предусмотрен переходный период. Они могут торговать до истечения срока лицензии на данный вид деятельности.Руслан Шарифов, председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Волгоградской областной Думы
Навести порядок в сфере торговли пивом и другими слабоалкогольными напитками – такую задачу поставил глава региона Андрей Бочаров в марте этого года на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. Сегодня в обсуждении вопроса участники заседания заметили, что, большую роль в снижении употребления алкоголя играют именно меры по упорядочиванию торговли спиртным.
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