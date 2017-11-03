Волгоградцам увеличат число трезвых праздников

В скором времени «сухой закон» в Волгограде будет распространяться не только на 1 сентября и 1 июня. Депутаты облдумы приняли в первом чтении закон, предусматривающий ограничение розничной продажи алкогольной продукции по определенным дням.

При этом список пополнили две даты. Ко Дню знаний и Международному дню защиты детей прибавились День российского студенчества - 25 января и День молодежи - 27 июня.

В эти праздники, сопровождающиеся массовыми гуляньями, двери магазинов и супермаркетов будет украшать табличка «алкоголь не продаем». Запрет не коснется сетей общественного питания – кафе, ресторанов.

- Также законопроектом предусмотрен запрет на торговлю алкоголем, прежде всего, пивом в торговых точках, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома. При этом для предпринимателей предусмотрен переходный период. Они могут торговать до истечения срока лицензии на данный вид деятельности.Руслан Шарифов, председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Волгоградской областной Думы