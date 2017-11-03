В Волгограде и Волжском определили места для митингов и пикетов

Накануне областные власти назвали в Волгограде три площадки, где горожане могут массово собираться и высказывать свое мнение по темам общественно-политического характера.

Места для пикетов и митингов определены поправками к постановлению губернатора «Об определении единых специально отведенных или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера в муниципальных образованиях Волгоградской области».

Согласно опубликованному 1 ноября документу, волгоградцы могут устраивать политические собрания на площадке вблизи теннисного в парке «Русь» (ул.Краснополянская), а также в парке «Пионерский» (ул.40 лет ВЛКСМ, в границах строений 21г и 23а). Третье место для волгоградцев более известное – площадь Металлургов перед театром «Царицынская опера» (проспект Ленина, 97).

В постановлении указано и место для митингов в городе Волжском. Это Театральная площадь перед Волжским драматическим театром (ул. Советская, 3).