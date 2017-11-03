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В семьях волгоградцев помогут создать идиллию
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В семьях волгоградцев помогут создать идиллию

Сегодня, 18:20ПолитикаМарина СабадашФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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