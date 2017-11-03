В семьях волгоградцев помогут создать идиллию

«Все начинается с семьи» - программа под таким названием стартовала в Волгоградской области. Она направлена на укрепление семейных ценностей и создание добрых взаимоотношений между супругами, а также между родителями и детьми.

В перинатальном центре № 2 сегодня прошел большой праздник - торжественная выписка новорожденных, вручение подарков молодым родителям, мастер-классы, высадка деревьев на территории учреждения.

Эта акция открыла череду мероприятий в рамках региональной программы «Все начинается с семьи». В планах - провести более тысячи разноплановых событий в течение месяца, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

- «Все начинается с семьи» — так мы назвали нашу акцию и, конечно, очень хотим, чтобы дети чувствовали любовь и заботу родителей, — рассказала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.— Все, что касается материнства и детства, — наши главные задачи, для нас важен каждый ребенок, каждая семья.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, с начала года в Волгоградской области родилось около 19 тысяч малышей, из них более 4 тысяч стали в семье третьими или последующими детьми. Теперь в регионе проживает свыше 26 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 87 тысяч детей.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Стоит отметить, что за минувший год число зарегистрированных браков выросло более чем на тысячу: за девять месяцев 2017-го заключено 12925 браков, а за аналогичный период 2016-го — 11852.