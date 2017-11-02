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Юрий Афонин: «У Собчак нет морального права быть кандидатом в президенты»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Юрий Афонин: «У Собчак нет морального права быть кандидатом в президенты»

Сегодня, 12:00ПолитикаСтанислав ЛопатинФото: newizv.ru
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