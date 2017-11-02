Юрий Афонин: «У Собчак нет морального права быть кандидатом в президенты»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин считает, что Ксения Собчак ассоциируется исключительно с миром олигархов, а ее имя благодаря проекту «Дом-2» стало символом пошлой безвкусицы, развращающей молодежь, пишут «Новые Известия».
Юрий Афонин не верит, что такой человек смог внезапно измениться и ее критику системы, разговоры о коррупции считает не просто вводящими в заблуждение граждан страны, но даже преднамеренными.
Естественная реакция избирателя: ну, если Собчак против системы, то я – за систему. В древнегреческой мифологии был царь Мидас, который превращал в золото все, к чему прикасался. Репутация Собчак такова, что она – своего рода «Анти-Мидас»: все, чего она коснется, превращается в... В общем, фигура Собчак как критика власти дискредитирует саму идею критики власти.Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ
По мнению Афонина, Кремль использует эту ситуацию: смотрите, нас критикуют, у нас демократические выборы. При этом в результате этой критики рейтинг нынешней власти не падает, а растет.
Политика не должна превращаться в шоу, а Собчак делает именно это. Благодаря ей все обсуждают не содержание проводимой властями политики и предлагаемые оппозицией альтернативы, а саму Собчак. Собчак в результате в выигрыше, Кремль – тем более в выигрыше. А кто в проигрыше? Оппозиция и народ. Народ опять обманут: вместо реальной политики ему подсунули цирк.Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ
Представитель руководства Компарити предлагает Ксении Собчак, если она действительно считает себя ответственным гражданином, отказаться от участия в выборах. Позиция коммунистов – право баллотироваться в президенты надо заслужить реальной и длительной оппозиционной борьбой.
«Где Собчак была совсем недавно, когда послушное большинство Госдумы принимало «закон Тимченко – Ротенберга», дающий невиданные привилегии приближенным к власти олигархам? Разве она выступила с осуждением этого закона? Правительство каждый год предлагает стране госбюджет, ведущий не к развитию, а к деградации. Хоть раз Собчак выступила против этого? Где вообще хоть какие-то следы её борьбы с многочисленными антисоциальными решениями власти?», – задается вопросами Юрий Афонин.
Представитель КПРФ еще раз подчеркнул, что Собчак не имеет морального права быть кандидатом оппозиции на выборах президента. «Будем считать это штрафом за ту дольче вита («сладкую жизнь»), которую она вела. Платой за гламур, за дорогое шампанское, за Куршевель, за яхты, за личные самолеты, за бриллианты, за постоянные скандалы... Когда она отмоется от всего этого, вот тогда пусть идет в политику», – заявил Юрий Афонин.
+7 937 708 14 50