Юрий Афонин: «У Собчак нет морального права быть кандидатом в президенты»

Вот уже больше двух недель по разным СМИ гуляет новость о намерении Ксении Собчак баллотироваться весной в президенты России. На это сообщение крайне негативно отреагировали в Компартии страны.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин считает, что Ксения Собчак ассоциируется исключительно с миром олигархов, а ее имя благодаря проекту «Дом-2» стало символом пошлой безвкусицы, развращающей молодежь, пишут «Новые Известия».

Юрий Афонин не верит, что такой человек смог внезапно измениться и ее критику системы, разговоры о коррупции считает не просто вводящими в заблуждение граждан страны, но даже преднамеренными.

Естественная реакция избирателя: ну, если Собчак против системы, то я – за систему. В древнегреческой мифологии был царь Мидас, который превращал в золото все, к чему прикасался. Репутация Собчак такова, что она – своего рода «Анти-Мидас»: все, чего она коснется, превращается в... В общем, фигура Собчак как критика власти дискредитирует саму идею критики власти.Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ

По мнению Афонина, Кремль использует эту ситуацию: смотрите, нас критикуют, у нас демократические выборы. При этом в результате этой критики рейтинг нынешней власти не падает, а растет.

Политика не должна превращаться в шоу, а Собчак делает именно это. Благодаря ей все обсуждают не содержание проводимой властями политики и предлагаемые оппозицией альтернативы, а саму Собчак. Собчак в результате в выигрыше, Кремль – тем более в выигрыше. А кто в проигрыше? Оппозиция и народ. Народ опять обманут: вместо реальной политики ему подсунули цирк.Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ

Представитель руководства Компарити предлагает Ксении Собчак, если она действительно считает себя ответственным гражданином, отказаться от участия в выборах. Позиция коммунистов – право баллотироваться в президенты надо заслужить реальной и длительной оппозиционной борьбой.

«Где Собчак была совсем недавно, когда послушное большинство Госдумы принимало «закон Тимченко – Ротенберга», дающий невиданные привилегии приближенным к власти олигархам? Разве она выступила с осуждением этого закона? Правительство каждый год предлагает стране госбюджет, ведущий не к развитию, а к деградации. Хоть раз Собчак выступила против этого? Где вообще хоть какие-то следы её борьбы с многочисленными антисоциальными решениями власти?», – задается вопросами Юрий Афонин.