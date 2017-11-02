Обманутые дольщики Волгограда смогут рассчитывать на бесплатных юристов
Сейчас пострадавшие от недобросовестных застройщиков работают с документами сами. Но даже у подкованного гражданина на процесс уходит существенно больше времени, нежели у профессионала. Не говоря уже о нервах и дополнительных затратах.
- Люди потратили огромные деньги на приобретение жилья, но квартиры так и не получили. Теперь им приходится обращаться в суды, к юристам, в различные органы и за все это платить из своего кармана. Мы предлагаем сделать правовую помощь для пострадавших волгоградцев безвозмездной и поддержать их таким образом, - прокомментировала председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина.
Как уже ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», обеспечивать правовые консультации должны будут облстройнадзор и Государственное юридическое бюро Волгоградской области. Владельцы квартир в проблемных долгостроях получат возможность бесплатно составлять все необходимые документы и пользоваться услугами профессиональных юристов – адвокатов, консультантов и так далее.
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