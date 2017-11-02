Обманутые дольщики Волгограда смогут рассчитывать на бесплатных юристов

Сегодня депутаты Волгоградской областной Думы проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О бесплатной юридической помощи». Согласно поправкам, на такую правовую поддержку теперь могут рассчитывать и обманутые дольщики.

Сейчас пострадавшие от недобросовестных застройщиков работают с документами сами. Но даже у подкованного гражданина на процесс уходит существенно больше времени, нежели у профессионала. Не говоря уже о нервах и дополнительных затратах.

- Люди потратили огромные деньги на приобретение жилья, но квартиры так и не получили. Теперь им приходится обращаться в суды, к юристам, в различные органы и за все это платить из своего кармана. Мы предлагаем сделать правовую помощь для пострадавших волгоградцев безвозмездной и поддержать их таким образом, - прокомментировала председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина.