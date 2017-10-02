Конкуренция во благо: на 123 маршруте «Волжский-Волгоград» подешевел проезд
Правда, как убедился корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», дешевле стал не весь маршрут полностью, а несколько его участков, самых востребованных у пассажиров: 50 рублей теперь надо заплатить за проезд из Волжского до ул. Порт-Саида, и 25 - от Спартановки до железнодорожного вокзала (раньше он обходился в 29 рублей).
Проезд из Волжского до железнодорожного вокзала по-прежнему стоит 62 рубля, прежней - 39 рублей - осталась стоимость и на участке Спартановка-Волжский.
Снижение цен на одном из самых востребованных маршрутов, которым пользуются не только волжане, но и многие волгоградцы, было ожидаемым: месяц назад подешевел проезд на маршрутах, которые можно назвать конкурентами 123-го - 160-м и 260-м. В утренние и вечерние часы пик перераспределение пассажиропотока, может, и не было столь существенным, а вот в остальное время он был заметен. Ведь экономия в 12 рублей для людей, ежедневно вынужденных как минимум дважды ездить на маршрутке из Волжского в Волгоград и обратно, весьма существенна.
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