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Конкуренция во благо: на 123 маршруте «Волжский-Волгоград» подешевел проезд
Сюжеты:
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Конкуренция во благо: на 123 маршруте «Волжский-Волгоград» подешевел проезд

2 октября, 10:15ПолитикаСветлана АлекбароваФото: novostivolgograda.ru
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