Конкуренция во благо: на 123 маршруте «Волжский-Волгоград» подешевел проезд

Сегодня волжан, с утра спешивших на работу в Волгоград, ждал приятный сюрприз: стоимость проезда в маршрутке №123 подешевела на целых 12 рублей - с 62-х до 50-ти.

Правда, как убедился корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», дешевле стал не весь маршрут полностью, а несколько его участков, самых востребованных у пассажиров: 50 рублей теперь надо заплатить за проезд из Волжского до ул. Порт-Саида, и 25 - от Спартановки до железнодорожного вокзала (раньше он обходился в 29 рублей).

Проезд из Волжского до железнодорожного вокзала по-прежнему стоит 62 рубля, прежней - 39 рублей - осталась стоимость и на участке Спартановка-Волжский.