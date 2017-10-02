Депутаты Госдумы от Волгоградской области посмотрят в глаза избирателям
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, встречи с жителями региона по поводу комплексного благоустройства территорий планируют провести депутаты Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова, Нина Черняева и Александр Носов. Они также совершат несколько поездок в районные центры Волгоградской области и проверят состояние местных объектов инфраструктуры.
Парламентарии оценят, как в регионе реализуются профильные партийные проекты — «Городская среда», «Местный дом культуры», «Парки малых городов» и «Театры малых городов». Особое внимание депутаты намерены уделить срокам сдачи и соблюдению требований при проведении необходимых работ.
Помимо прочего, представители Госдумы проанализируют ту работу, которая ведётся в регионе по оказанию социальной поддержки многодетным семьям, и используют полученную от населения информацию для разработки новых законопроектов в сфере охраны материнства и детства. Работа депутатов в Волгоградской области продлится до 8 октября.
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