Волгоградец построил отель для любимого питомца
Пушистое создание очень любит гулять, поэтому конструкция расположилась на улице, прямо за окном. Сначала с первого этажа спустилась парадная лестница. Но ее пришлось усовершенствовать, так как вместе с Рыжиком в квартире стали появляться другие мохнатые гости.
Следом появился домик, веранда с несколькими вентиляторами, лазейки и подвесной мост. Последний светится в темноте, благодаря встроенным светодиодам. Кошка идет, точно по Бродвею, а заодно и хорошо ориентируется в темноте.
Соседи к разработке отнеслись с интересом. Фотографировали, снимали видео, следили из окна за тем, чтобы домик был в порядке. По словам Валерия Семенова, от кошки особой благодарности не последовало: «Как и любая девушка, она с характером. Приняла, как должное».
В планах у мастера разработать версию ошейника с чипом, чтобы форточка открывалась при приближении Рыжика.