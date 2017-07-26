Волгоградец построил отель для любимого питомца

Что только не сделаешь для того, чтобы домашний любимец чувствовал себя царем. Житель Волгограда Валерий Семёнов, например, смастерил шикарные апартаменты для своей кошки Рыжика (да, именно кошки).

Пушистое создание очень любит гулять, поэтому конструкция расположилась на улице, прямо за окном. Сначала с первого этажа спустилась парадная лестница. Но ее пришлось усовершенствовать, так как вместе с Рыжиком в квартире стали появляться другие мохнатые гости.

Следом появился домик, веранда с несколькими вентиляторами, лазейки и подвесной мост. Последний светится в темноте, благодаря встроенным светодиодам. Кошка идет, точно по Бродвею, а заодно и хорошо ориентируется в темноте.

Соседи к разработке отнеслись с интересом. Фотографировали, снимали видео, следили из окна за тем, чтобы домик был в порядке. По словам Валерия Семенова, от кошки особой благодарности не последовало: «Как и любая девушка, она с характером. Приняла, как должное».