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Волгоградец построил отель для любимого питомца
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Волгоградец построил отель для любимого питомца

Сегодня, 10:12ПолитикаМарина СабадашФото: Валерий Семёнов/ ВК, "Жесть Волгограда"
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