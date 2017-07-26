Губернатор назвал опасным нелегальное радиоэлектронное оборудование

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка. Главной темой обсуждения, в котором участвовали представители силовых ведомств, стала работа по устранению нелегально установленного радиоэлектронного оборудования.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, речь на совещании шла о соблюдении законодательства об использовании радиоэлектронных средств (РЭС) гражданского назначения — под этим термином понимается оборудование для выхода в Интернет и приёма сигналов связи. Проблема состоит в том, что в Волгограде многие организации устанавливают такие приборы нелегально; как правило, их размещают на большой высоте, например, на крышах многоэтажек. Один из вариантов их применения - обеспечение доступа в сеть Интернет частных домовладений.

По мнению Андрея Бочарова, такие нарушения закона совершенно недопустимы, поскольку могут представлять угрозу для самолётов и поездов, а также мешают работе средств связи «скорой помощи» и правоохранительных органов. Губернатор призвал участников совещания, в первую очередь подразделения Росимущества и Роскомнадзора, активизировать деятельность по выявлению и устранению несанкционированных РЭС.

Второй важной темой, затронутой в ходе обсуждения, стала профилактика пожаров. Глава региона напомнил, что в Волгоградской области действует особый противопожарный режим, а сухая и ветреная погода увеличивает опасность возгораний в несколько раз. Андрей Бочаров отметил, что во время недавних инцидентов в Волгограде, Светлоярском и Городищенском районах система реагирования проявила себя эффективно, однако это не отменяет необходимости вести профилактическую работу среди населения.

— От нашего с вами отношения к соблюдению норм и правил зависит безопасность конкретного человека, семей и населённых пунктов. Особое внимание — природным паркам, прибрежным зонам и полигонам твёрдых бытовых отходов, — подчеркнул губернатор.

Ещё одним вопросом, обсуждавшимся на координационном совещании, оказалась работа системы «112» по вызову экстренных служб. На данный момент она действует на 63% территории региона; Андрей Бочаров распорядился к концу года довести этот показатель до 100%. Для выполнения поручения губернатора будут обучены новые диспетчеры, для которых оборудуют дополнительные рабочие места.