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Волгоградцы хотят дать регионам право увековечивать память героев войны
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы хотят дать регионам право увековечивать память героев войны

Сегодня, 11:11ПолитикаНикита ДробныФото: fotolia.com
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