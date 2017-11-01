Волгоградцы хотят дать регионам право увековечивать память героев войны

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, разработанный при участии депутатов от Волгоградской области — Анны Кувычко и Татьяны Цыбизовой. Авторы законодательной инициативы предложили дать российским регионам право самостоятельно увековечивать память погибших в Великой Отечественной войне.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, на сегодняшний день основная часть работы по сохранению памяти о героях войны ведётся на региональном уровне, однако при этом у местных органов власти фактически нет полномочий на соответствующую деятельность. Такая ситуация негативно сказывается и на общественных поисковых организациях, которые лишаются поддержки со стороны чиновников.

Волгоградская область — один из тех регионов России, где сохранению исторической памяти уделяется особое внимание, поэтому именно её представители в Госдуме активно участвовали в подготовке законопроекта. Если новые правовые нормы будут приняты, то субъекты РФ получат возможность на местном уровне разрабатывать тематические региональные программы, официально поддерживать работу поисковых организаций и следить за порядком в местах воинских захоронений.

— Считаю этот вопрос крайне важным, так как только эффективное взаимодействие всех уровней власти в решении задачи сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи обеспечит стабильность и консолидацию нашего общества, — прокомментировала разработку законопроекта депутат Волгоградской областной Думы Татьяна Бухтина.