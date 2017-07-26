Волгоградский трамвай подешевел для льготных категорий пассажиров

С 1 августа в Волгограде заработал новый тарифный план «Льготный проездной (трамвай)». Теперь владельцам электронного кошелька проезд обойдется вдвое дешевле - в 10 рублей.

Записав по новому льготному тарифу на транспортную карту «Волна» 450 рублей, можно будет совершить 45 поездок в месяц.

Стоит быть внимательным: действует этот тариф только только в наземном трамвае и только для пенсионеров, ветеранов боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья, почетных доноров и других категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по льготному проезду (ст.48 Социального кодекса Волгоградской области).