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Сергей Кириенко одобрил нововведения на конкурсе президентских грантов НКО
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Сергей Кириенко одобрил нововведения на конкурсе президентских грантов НКО
Сегодня, 10:05ПолитикаНикита ДробныФото: fxteam.ru
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