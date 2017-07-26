Сергей Кириенко одобрил нововведения на конкурсе президентских грантов НКО

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на ТАСС, Сергей Кириенко одобрительно высказался о новом порядке предоставления грантов на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Замруководителя администрации президента особо отметил, что 81,5% победителей конкурса в этом году — представители регионов.
— Окончательные выводы можно будет делать, когда проекты будут реализованы, и мы посмотрим, какой эффект и какой результат они дают. Но на стадии отбора мы точно можем говорить, что у нас беспрецедентная активность: 6623 заявки практически из всех регионов РФ. Это примерно в два раза больше, чем раньше поступало на конкурс. Сработала и та логика, которую мы с вами обсуждали и вырабатывали, — что нужно дать возможность заявляться и на малые гранты, — сказал Сергей Кириенко. — Можно сказать, что весь набор нововведений, которые мы с вами утверждали, — единый оператор, электронная форма подачи заявки, которая стала значительно более простой, открытая прозрачная система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов — всё это, безусловно, даёт свой результат.
Сергей Кириенко подчеркнул, что в этом году на конкурс поступило много заявок от НКО из малых городов: лидером неожиданно оказался город Шарыпово Красноярского края. Среди самых востребованных тем и направлений проектов — пропаганда здорового образа жизни, развитие образования и просвещения, социальная защита граждан, сохранение исторической памяти, поддержка культуры и искусства.
Напомним, конкурсы на предоставление государственных грантов для НКО проводятся с 2006 года. Вплоть до прошлого года их проводили разные операторы; сейчас ту же функцию выполняет Фонд президентских грантов. В этом году конкурс проводится дважды — первый этап уже завершился, заявки на второй будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.