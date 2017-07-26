Сергей Кириенко одобрил нововведения на конкурсе президентских грантов НКО

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко положительно оценил нововведения, внедрённые в 2017 году на конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций. По его мнению, благодаря им удалось сделать грантовую поддержку более доступной для НКО из регионов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на ТАСС, Сергей Кириенко одобрительно высказался о новом порядке предоставления грантов на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Замруководителя администрации президента особо отметил, что 81,5% победителей конкурса в этом году — представители регионов.

— Окончательные выводы можно будет делать, когда проекты будут реализованы, и мы посмотрим, какой эффект и какой результат они дают. Но на стадии отбора мы точно можем говорить, что у нас беспрецедентная активность: 6623 заявки практически из всех регионов РФ. Это примерно в два раза больше, чем раньше поступало на конкурс. Сработала и та логика, которую мы с вами обсуждали и вырабатывали, — что нужно дать возможность заявляться и на малые гранты, — сказал Сергей Кириенко. — Можно сказать, что весь набор нововведений, которые мы с вами утверждали, — единый оператор, электронная форма подачи заявки, которая стала значительно более простой, открытая прозрачная система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов — всё это, безусловно, даёт свой результат.

Сергей Кириенко подчеркнул, что в этом году на конкурс поступило много заявок от НКО из малых городов: лидером неожиданно оказался город Шарыпово Красноярского края. Среди самых востребованных тем и направлений проектов — пропаганда здорового образа жизни, развитие образования и просвещения, социальная защита граждан, сохранение исторической памяти, поддержка культуры и искусства.