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Волгоградцу, продававшему в Астрахани амфетамин, грозит 20 лет тюрьмы
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцу, продававшему в Астрахани амфетамин, грозит 20 лет тюрьмы

Сегодня, 12:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: the420times.com
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