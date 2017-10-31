Волгоградцу, продававшему в Астрахани амфетамин, грозит 20 лет тюрьмы

В Астрахани перед судом предстанет 41-летний волгоградец, который обвиняется в незаконном сбыте психотропного вещества в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что еще шесть лет назад мужчина организовал распространение амфетамина на территории областного центра. И к этому он привлек пятерых местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Астраханской области.

После получения оперативной информации сотрудники полиции предотвратили реализацию крупной партии амфетамина у себя в городе. Все астраханские участники преступной группы были задержаны, а вот волгоградцу удалось скрыться.

«Во время проверочных закупок были задержаны пятеро астраханцев, причастных к незаконному обороту запрещенного вещества, однако волгоградцу удалось скрыться. Он был объявлен в розыск и задержан спустя шесть лет», – рассказал следователь Сергей Сычёв.

В настоящее время уголовное дело против организатора незаконного сбыта амфетамина с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.