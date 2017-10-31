Волгоградка «клюнула» на уловку мошенника о розыгрыше машины в соцсети
Сегодня, 15:22ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ampravda.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Котельниковском районе 31-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенника, который выманил у нее 5 тысяч рублей.
Молодая женщина, являясь пользователем одной из популярных соцсетей, получила сообщение от неизвестного, который поздравил ее с выигрышем автомобиля «Лада Веста». Якобы розыгрыш транспортного средства проходил на одной из страниц соцсети.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе переписки с женщиной, которая внезапно стала обладателем дорогого приза, незнакомец попросил перечислить на его счет 5 тысяч рублей. Мол, эти деньги необходимо заплатить в качестве комиссии.
После зачисления денежных средств мошенник тут же перестал выходить на связь. А потерпевшая заявила об этом в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей