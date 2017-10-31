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Водителя «Лады», сбившего ребенка в Кировском районе, арестовали на сутки
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Водителя «Лады», сбившего ребенка в Кировском районе, арестовали на сутки

Сегодня, 14:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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