Водителя «Лады», сбившего ребенка в Кировском районе, арестовали на сутки

В Волгограде сотрудники ГИБДД разыскали водителя «Лады Приоры», который еще 26 октября на улице 64-й Армии наехал на 4-летнего ребенка, переходившего дорогу вместе с мамой в неположенном для этого месте.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», ДТП произошло около пяти часов вечера напротив дома №20 на малом проезде. Водитель отечественного хетчбека темного цвета ехал со стороны кинотеатра «Авангард». Внезапно перед ним на дороге оказался ребенок. И хотя мужчина сразу затормозил, машина успела наехать на 4-летнего мальчика.

Сразу после ДТП водитель, не дожидаясь приезда наряда ДПС, отвез пострадавшего ребенка вместе с мамой в травмпункт Кировского района. Сам же под надуманным предлогом покинул медучреждение и уехал в неизвестном направлении.

У ребенка врачи диагностировали травму головы и перелом правой голени.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, накануне водителя – 46-летнего волгоградца – стражи порядка разыскали. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст.12.27 КоАП РФ – «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».