В Волгограде задержали бомжа, напавшего с ножом на пять офисов микрозаймов

В Волгограде полицейские почти шесть месяцев разыскивали дерзкого налетчика, нападавшего на офисы микрозаймов. И вот в минувший понедельник оперативники уголовного розыска наконец-то задержали разбойника.

Подозреваемым оказался неработающий 41-летний мужчина без определенного места жительства. Всего за ним числится пять разбойных нападений на павильоны выдачи кредитных займов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, во всех случаях мужчина требовал деньги, угрожая ножом. Всего им было похищено около 90 тысяч рублей. Приметы злоумышленника и способ совершения преступлений во всех случаях совпадали.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что таким образом добывал себе деньги на пропитание. Любопытно, что перед каждым нападением он покупал новый нож, который выбрасывал сразу после хищения.