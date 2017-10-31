В Волгограде задержали бомжа, напавшего с ножом на пять офисов микрозаймов
Подозреваемым оказался неработающий 41-летний мужчина без определенного места жительства. Всего за ним числится пять разбойных нападений на павильоны выдачи кредитных займов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, во всех случаях мужчина требовал деньги, угрожая ножом. Всего им было похищено около 90 тысяч рублей. Приметы злоумышленника и способ совершения преступлений во всех случаях совпадали.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что таким образом добывал себе деньги на пропитание. Любопытно, что перед каждым нападением он покупал новый нож, который выбрасывал сразу после хищения.
В настоящее время все ранее возбужденные уголовные дела по фактам совершения разбойных нападений с применением оружия теперь объединены в одно производство. Задержанный арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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