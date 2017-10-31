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В Волгограде бомж-грабитель раскрыл секреты своей неуязвимости
Сюжеты:
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2017 10 31 17 21 41

В Волгограде бомж-грабитель раскрыл секреты своей неуязвимости

Вчера, 22:20ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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