В Волгограде бомж-грабитель раскрыл секреты своей неуязвимости
Преступления он совершал с мая по август, каждый решаясь на очередное дело, когда заканчивались деньги. Таким образом он «заработал» за лето около 90 тысяч рублей.
Подозреваемый не имеет не только места работы, но и регистрации в Волгограде. Обычно он ночевал у знакомых, а когда после удачных ограблений карман был полон, останавливался на съемных квартирах.
Все лето он оставался неуязвимым для правоохранителей из-за продуманного подхода к совершению преступлений. Подбором одежды и очками он неплохо маскировал свою внешность и выглядел гораздо моложе своих 40-ка с небольшим, что хорошо видно на записях с камер наблюдения.
Осторожен задержанный был и в вопросе уничтожения улик – каждый раз выбрасывал нож, с которым до этого ходил на дело. Но, в конце концов, грабитель, вероятно, поверивший в свою неуязвимость (со времени последнего налета прошло уже два месяца), был пойман полицейскими. Все 5 уголовных дел по факту разбойных нападений объединены в одно производство. Задержанному теперь грозит до 10 лет тюрьмы.
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