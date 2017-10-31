В Волгограде бомж-грабитель раскрыл секреты своей неуязвимости

Этот безобидный на первый взгляд мужчина на видео опустошил кассы сразу 5 офисов микрозаймов в в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда.

Преступления он совершал с мая по август, каждый решаясь на очередное дело, когда заканчивались деньги. Таким образом он «заработал» за лето около 90 тысяч рублей.

Подозреваемый не имеет не только места работы, но и регистрации в Волгограде. Обычно он ночевал у знакомых, а когда после удачных ограблений карман был полон, останавливался на съемных квартирах.

Все лето он оставался неуязвимым для правоохранителей из-за продуманного подхода к совершению преступлений. Подбором одежды и очками он неплохо маскировал свою внешность и выглядел гораздо моложе своих 40-ка с небольшим, что хорошо видно на записях с камер наблюдения.

Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру