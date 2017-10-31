В Советском районе преподаватель техникума на «девятке» сбил студентку

В понедельник около 11 часов ночи в Советском районе города Волгограда автомобиль ВАЗ-21093 наехал на 17-летнюю студентку.

Причем девушка шла через дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло на проспекте Университетский напротив дома №96. Водитель «девятки» мчался в сторону Кировского района и не остановился на светофоре. Сразу после наезда на пешехода нарушитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП девушка получила травму руки и обратилась в медицинское учреждение.