В Советском районе преподаватель техникума на «девятке» сбил студентку
Сегодня, 10:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: gtrk-saratov.ru
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В понедельник около 11 часов ночи в Советском районе города Волгограда автомобиль ВАЗ-21093 наехал на 17-летнюю студентку.
Причем девушка шла через дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло на проспекте Университетский напротив дома №96. Водитель «девятки» мчался в сторону Кировского района и не остановился на светофоре. Сразу после наезда на пешехода нарушитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП девушка получила травму руки и обратилась в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД ввели план «Перехват» и вскоре задержали водителя «девятки», грубо нарушившего правила. Им оказался 26-летний волгоградец – мастер производственного обучения районного техникума. Кстати, ранее он был лишен водительского удостоверения.
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