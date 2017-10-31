В Котовском районе нашли поджигателя, уничтожавшего сено у односельчан

Как сообщили в отделе МВД России по Котовскому району, в результате действий злоумышленника сгорело более 17 тонн сена, заготовленного местными жителями.

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