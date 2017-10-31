В Котовском районе нашли поджигателя, уничтожавшего сено у односельчан
Сегодня, 14:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vop.ru
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Накануне сотрудники полиции Котовского района установили личность подозреваемого, умышленно устроившего в воскресенье пожар в селе Авилово. Поджигателем оказался 29-местный житель.
На территории двух подворий около семи часов вечера загорелось сено, хранившееся под открытым небом.
Прибывшие на место происшествия пожарные сразу установили, что возгорание произошло в результате поджога.
Как сообщили в отделе МВД России по Котовскому району, в результате действий злоумышленника сгорело более 17 тонн сена, заготовленного местными жителями.
Самого поджигателя удалось задержать по горячим следам в результате грамотных и умелых действий сотрудников полиции.
В настоящее время выясняются мотивы умышленного уничтожения чужого имущества
По данному факту проводится проверка.
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