В Камышине с партией «спайсов» задержали жителя Надыма с подельницей
37-летний житель города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) и его 38-летняя знакомая из Петров Вала делали закладки со «спайсами» на улице Королева. В это время за их действиями уже наблюдали оперативники, которые задержали подозреваемых с поличным.
Как рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», увидев полицию, криминальная пара попытались выбросить еще 15 свертков с наркотическим веществом, приготовленных к сбыту. В целом изъятого у них зелья хватило бы для изготовления более пятидесяти разовых доз.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств». Законодательством за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
Оперативники продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанных.
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