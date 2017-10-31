В Камышине с партией «спайсов» задержали жителя Надыма с подельницей

В Камышине в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух сбытчиков наркотиков, прятавших в тайники расфасованное на дозы зелье.

37-летний житель города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) и его 38-летняя знакомая из Петров Вала делали закладки со «спайсами» на улице Королева. В это время за их действиями уже наблюдали оперативники, которые задержали подозреваемых с поличным.

Как рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», увидев полицию, криминальная пара попытались выбросить еще 15 свертков с наркотическим веществом, приготовленных к сбыту. В целом изъятого у них зелья хватило бы для изготовления более пятидесяти разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств». Законодательством за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

При задержании подозреваемые сбросили на землю 15 свертков с наркотическим веществом Фото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», камышинский.34.мвд.рф

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.