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В Камышине с партией «спайсов» задержали жителя Надыма с подельницей
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Камышине с партией «спайсов» задержали жителя Надыма с подельницей

Сегодня, 10:27ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский»/ камышинский.34.мвд.рф
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