Пьяный водитель, остановленный выстрелами, первым делом попросил закурить

Полицейская погоня, сирены, стрельба - сначала в воздух, а затем по колесам. Воскресной ночью на одной из дорог в Палласовке события развернулись остросюжетные события.

Отметим, что применение табельного оружия инспекторами ДПС было необходимой мерой – водитель отечественной «шестерки» вел машину явно в неадекватном состоянии и проигнорировал требование остановиться.

Его не смутили даже пробитые пулями колеса, а сдался 22-летний нарушитель, только когда из поврежденного бензобака вытек весь бензин.

После задержания, особенно в результате погони, нарушители очень часто проявляют агрессию. Однако в этом случае молодой человек повел себя на удивление мирно. Он попытался на деревенский манер «задружить» с полицейскими – несколько раз просил у них сигареты и уговаривал отбуксировать машину к себе во двор.

Однако такие уловки для инспекторов не новость. Машина была эвакуирована на штрафстоянку, а любитель погонять в пьяном виде будет наказан по всей строгости закона. Ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, уже будучи лишенным прав.

Видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру