Пьяный водитель, остановленный выстрелами, первым делом попросил закурить
Отметим, что применение табельного оружия инспекторами ДПС было необходимой мерой – водитель отечественной «шестерки» вел машину явно в неадекватном состоянии и проигнорировал требование остановиться.
Его не смутили даже пробитые пулями колеса, а сдался 22-летний нарушитель, только когда из поврежденного бензобака вытек весь бензин.
После задержания, особенно в результате погони, нарушители очень часто проявляют агрессию. Однако в этом случае молодой человек повел себя на удивление мирно. Он попытался на деревенский манер «задружить» с полицейскими – несколько раз просил у них сигареты и уговаривал отбуксировать машину к себе во двор.
Однако такие уловки для инспекторов не новость. Машина была эвакуирована на штрафстоянку, а любитель погонять в пьяном виде будет наказан по всей строгости закона. Ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, уже будучи лишенным прав.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, служебной проверкой установлено, что сотрудники полиции применили оружие на законных основаниях.
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