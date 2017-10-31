Почти 10 тысяч жителей региона остались без света из-за шквалистого ветра

Во вторник, 31 октября, из-за неблагоприятных погодных условий на территории Волгоградской области произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.

В настоящее время без электроснабжения осталась часть населенных пунктов, в которых проживает около 9 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РФ.

Аварийные отключения электричества начали происходить примерно с 12 часов дня, когда усилился шквалистый ветер.

Сейчас уже ведутся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 38 человек и 13 единиц спецтехники.

В Минэнерго отметили, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.