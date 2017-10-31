Почти 10 тысяч жителей региона остались без света из-за шквалистого ветра
В настоящее время без электроснабжения осталась часть населенных пунктов, в которых проживает около 9 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РФ.
Аварийные отключения электричества начали происходить примерно с 12 часов дня, когда усилился шквалистый ветер.
Сейчас уже ведутся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.
К восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 38 человек и 13 единиц спецтехники.
В Минэнерго отметили, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.
В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области предупредили, что, согласно прогнозам синоптиков, шквалистое усиление ветра с порывами до 22-27 м/с будет наблюдаться не только сегодня, но и 1 ноября.
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