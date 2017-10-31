Ночью в даниловской станице в результате поджога сгорело 20 тонн сена
Сегодня, 09:42ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: news.ykt.ru
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В станице Сергиевской Даниловского района пожарным пришлось практически всю ночь тушить горящее сено.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 23.30.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Центральной горело 20 тонн сена на открытой территории.
Вызванным на место происшествия расчетам 36-й пожарно-спасательной части удалось справиться с огнем уже после трех часов ночи.
Во время пожара никто из людей не пострадал. Специалисты считают, что сено подожгли.
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