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На юге Волгограда 25-летний рецидивист до полусмерти избил посетителя кафе
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На юге Волгограда 25-летний рецидивист до полусмерти избил посетителя кафе

Сегодня, 18:38ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vesiskitim.ru
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