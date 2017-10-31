На юге Волгограда 25-летний рецидивист до полусмерти избил посетителя кафе

В Красноармейском районе сотрудники полиции накануне задержали 25-летнего местного жителя, жестоко избившего посетителя кафе.

Конфликт между мужчинами произошел ночью 29 октября. Каждый отдыхал в своей компании. Находясь в нетрезвом состоянии, они в какой-то момент начали между собой словесную перепалку, которая переросла в драку на улице.

Выйдя из кафе, подозреваемый начал избивать 39-летнего мужчину. После нескольких ударов по голове тот упал на асфальт и уже не смог подняться.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, свидетели драки вызвали потерпевшему «скорую». Уже в больнице врачи диагностировали у пациента тяжелую травму головы.