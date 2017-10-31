На юге Волгограда 25-летний рецидивист до полусмерти избил посетителя кафе
Конфликт между мужчинами произошел ночью 29 октября. Каждый отдыхал в своей компании. Находясь в нетрезвом состоянии, они в какой-то момент начали между собой словесную перепалку, которая переросла в драку на улице.
Выйдя из кафе, подозреваемый начал избивать 39-летнего мужчину. После нескольких ударов по голове тот упал на асфальт и уже не смог подняться.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, свидетели драки вызвали потерпевшему «скорую». Уже в больнице врачи диагностировали у пациента тяжелую травму головы.
На подозреваемого, который ранее был четырежды судим, следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье молодой человек может сесть на 8 лет.
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