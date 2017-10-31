Двое волгоградцев делали «элитный» алкоголь из спирта и воды из-под крана
Двое мужчин в возрасте 37 и 42 лет организовали в гараже и частном домовладении производство поддельных спиртных напитков. При продаже они выдавали их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, при производстве «элитного» алкоголя использовались красители, обычная водопроводная вода и этиловый спирт медицинского назначения.
Подозреваемые были задержаны полицейскими и сотрудниками регионального Управления ФСБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий.
«При обысках оперативники изъяли оборудование, тару и фурнитуру для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, денежные средства в сумме 100 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы областного Главка полиции.
По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». По этой статье изготовителям алкогольного суррогата грозит до 4 лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемые взяты под стражу.
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