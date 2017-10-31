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Двое волгоградцев делали «элитный» алкоголь из спирта и воды из-под крана
Сюжеты:
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2017 10 30 17 17 02 800x600

Двое волгоградцев делали «элитный» алкоголь из спирта и воды из-под крана

Сегодня, 09:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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