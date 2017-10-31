Двое волгоградцев делали «элитный» алкоголь из спирта и воды из-под крана

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Краснооктябрьского района, которые подозреваются в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя.

Двое мужчин в возрасте 37 и 42 лет организовали в гараже и частном домовладении производство поддельных спиртных напитков. При продаже они выдавали их за продукцию элитных брендов российского и иностранного производства.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, при производстве «элитного» алкоголя использовались красители, обычная водопроводная вода и этиловый спирт медицинского назначения.

Подозреваемые были задержаны полицейскими и сотрудниками регионального Управления ФСБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий.

«При обысках оперативники изъяли оборудование, тару и фурнитуру для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, денежные средства в сумме 100 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы областного Главка полиции.

По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». По этой статье изготовителям алкогольного суррогата грозит до 4 лет лишения свободы.