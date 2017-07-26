Ветеринар из Октябрьского района может сесть на 2 года за служебный подлог

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что обвиняемый пытался увеличить количественные показатели в работе по оказанию ветеринарных услуг, за которые производятся стимулирующие выплаты. Он выписывал знакомому ветеринарные сопроводительные документы, разрешающие транспортировку тушек овец для реализации на рынках Волгограда. То, что забой животных происходил в домашних условиях, а не на убойной площадке, ветеринарного фельдшера не смущало, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.
Материалы проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района, направлены в следственный орган в порядке ст.37 УПК РФ. Расследование уголовного дела проводится Котельниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.
За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений ветеринарному фельдшеру грозит лишение свободы на срок до двух лет.