Ветеринар из Октябрьского района может сесть на 2 года за служебный подлог

Прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело против 52-летнего ветеринарного фельдшера районной станции по борьбе с болезнями животных. Основанием для этого стали три эпизода служебного подлога.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что обвиняемый пытался увеличить количественные показатели в работе по оказанию ветеринарных услуг, за которые производятся стимулирующие выплаты. Он выписывал знакомому ветеринарные сопроводительные документы, разрешающие транспортировку тушек овец для реализации на рынках Волгограда. То, что забой животных происходил в домашних условиях, а не на убойной площадке, ветеринарного фельдшера не смущало, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Материалы проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района, направлены в следственный орган в порядке ст.37 УПК РФ. Расследование уголовного дела проводится Котельниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.