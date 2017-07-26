В Волжском столкнулись две иномарки: в обеих машинах пострадали пассажиры
Сегодня, 11:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В воскресенье 26-летняя автоледи на «Chevrolet Cruze» устроила аварию на центральном проспекте города.
Вечером, в половине седьмого, в иномарку молодой женщины врезался автомобиль «Toyota Corolla», ехавший по встречной полосе.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, автоледи стала поворачивать с проспекта Ленина на улицу Молодогвардейцев и не пропустила проезжавшую в это время по встречке «Тойоту».
В результате столкновения пострадали 32-летний пассажир «Шевроле» и 26-летний пассажир другой иномарки. Оба молодых человека получили травмы и были доставлены в больницу.
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