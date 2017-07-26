В Волжском столкнулись две иномарки: в обеих машинах пострадали пассажиры

В воскресенье 26-летняя автоледи на «Chevrolet Cruze» устроила аварию на центральном проспекте города.

Вечером, в половине седьмого, в иномарку молодой женщины врезался автомобиль «Toyota Corolla», ехавший по встречной полосе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, автоледи стала поворачивать с проспекта Ленина на улицу Молодогвардейцев и не пропустила проезжавшую в это время по встречке «Тойоту».