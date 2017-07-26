В Волжском росгвардейцы задержали лжестроителя, напавшего на пенсионерку

В городе Волжском сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую местную жительницу.

Находясь на маршруте патрулирования, стражи порядка получили сообщение о том, что в одном из домов по улице Кирова неизвестный напал на пенсионерку в ее же квартире.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, выяснилось, что неизвестный мужчина проник в квартиру потерпевшей под видом выполнения строительных работ. Затем, угрожая ножом, он похитил у хозяйки золотую цепочку, сотовый телефон и деньги.

Уточнив приметы нападавшего, сотрудники Росгвардии приступили к его поиску. Вскоре гражданин, внешность которого подходила под полученное описание, был обнаружен в нескольких кварталах от места происшествия. Пенсионерка сразу узнала в нем своего обидчика.

Подозреваемым в совершении разбойного нападения оказался 32-летний безработный местный житель. Похищенное у него изъято.