В Волгограде водитель BMW сбил на переходе подростка с велосипедом

Накануне поздно вечером в Дзержинском районе города Волгограда автомобиль «BMW-645» наехал на 15-летнего подростка.

Несчастный случай произошел примерно в 21.30 на пересечении улиц Землячки и 8-ой Воздушной Армии.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 22-летний водитель иномарки направлялся в сторону проспекта Жукова и на регулируемом пешеходном переходе не пропустил переходившего дорогу подростка с велосипедом.