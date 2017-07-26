В Волгограде водитель BMW сбил на переходе подростка с велосипедом
Сегодня, 10:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: smolnews.ru
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Накануне поздно вечером в Дзержинском районе города Волгограда автомобиль «BMW-645» наехал на 15-летнего подростка.
Несчастный случай произошел примерно в 21.30 на пересечении улиц Землячки и 8-ой Воздушной Армии.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 22-летний водитель иномарки направлялся в сторону проспекта Жукова и на регулируемом пешеходном переходе не пропустил переходившего дорогу подростка с велосипедом.
В результате происшествия несовершеннолетний пешеход с ушибом и травмой головы был доставлен в больницу.
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