В Волгограде двух жителей Ростовской области осудили за сбыт наркотиков

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор двум уроженцам Ростовской области, обвинявшимся в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подсудимые получили длительные тюремные сроки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в феврале прошлого года 23-летний Евгений Кохнович и 22-летний Алексей Москаленко переехали в Волгоград – специально для того, чтобы сбывать в городе запрещённые вещества. Они сняли квартиру и арендовали гараж, где фасовали и готовили к продаже партии наркотиков.

Однако преступная карьера ростовчан продлилась недолго. В марте минувшего года сотрудники Госнаркоконтроля задержали их обоих и провели обыск. Тогда стражи порядка обнаружили у Москаленко и Кохновича 264 грамма наркотических средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялось Следственное Управление УМВД по Волгограду.

Сами наркосбытчики до последнего отрицали свою вину. Однако суд решил, что их причастность к торговле запрещёнными веществами доказана. Евгения Кохновича приговорили к пятнадцати годам колонии строгого режима, его подельник Алексей Москаленко получил на один месяц меньше.