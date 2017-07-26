В Среднеахтубинском районе при пожаре в сарае едва не сгорели двое мужчин
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: ktv-ray.ru
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В минувшее воскресенье крупный пожар произошел в селе Верхнепогромном Среднеахтубинского района.
В полдень здесь загорелась целиком деревянная хозяйственная постройка площадью 200 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, муниципальной пожарной охране удалось справиться с огнем за 20 минут.
Во время пожара пострадали двое мужчин 1981 и 1960 годов рождения.
Пожарные считают, что возгорание в сарае произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
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