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В Среднеахтубинском районе при пожаре в сарае едва не сгорели двое мужчин
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Среднеахтубинском районе при пожаре в сарае едва не сгорели двое мужчин
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: ktv-ray.ru
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