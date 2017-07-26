В Среднеахтубинском районе при пожаре в сарае едва не сгорели двое мужчин

В минувшее воскресенье крупный пожар произошел в селе Верхнепогромном Среднеахтубинского района.

В полдень здесь загорелась целиком деревянная хозяйственная постройка площадью 200 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, муниципальной пожарной охране удалось справиться с огнем за 20 минут.

Во время пожара пострадали двое мужчин 1981 и 1960 годов рождения.