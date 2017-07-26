В октябрьском хуторе хозяйка застала в своем доме пьяного вора-рецидивиста
Сегодня, 12:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: privet-rostov.ru
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В минувшее воскресенье в полицию Октябрьского района позвонила жительница одного из местных хуторов, которая сообщила, что в ее дом проник неизвестный.
Прибыв на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили внутри дома 34-летнего мужчину без определенного места жительства.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, в поисках денег он проник в дом, разбив окно. Только злоумышленник не ожидал, что хозяева так быстро вернутся.
В содеянном ранее судимый мужчина сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ. За попытку кражи подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.
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