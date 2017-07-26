В октябрьском хуторе хозяйка застала в своем доме пьяного вора-рецидивиста

В минувшее воскресенье в полицию Октябрьского района позвонила жительница одного из местных хуторов, которая сообщила, что в ее дом проник неизвестный.

Прибыв на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили внутри дома 34-летнего мужчину без определенного места жительства.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, в поисках денег он проник в дом, разбив окно. Только злоумышленник не ожидал, что хозяева так быстро вернутся.