В лесопосадке на окраине Волгограда обнаружены изрезанные тела супругов

Трагедией завершилось выяснение семейных отношений между гражданскими супругами – 39-летним мужчиной и его 26-летней возлюбленной. На протяжении нескольких лет они проживали гражданским браком и воспитывали общего ребенка, но затем отношения стали давать трещину.

Пара даже меняла место жительства - около года они жили в Краснодаре, но затем опять вернулись в Волгоград.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, накануне между гражданскими супругами прямо в машине произошла очередная ссора, в результате которой женщина получила не менее 5 проникающих ножевых ранений и скончалась на месте. Убийца перед тем, как свести счеты с жизнью, позвонил бывшей жене и рассказал о разыгравшейся трагедии, однако не указал точного адреса.

Экс-супруга мужчины сообщила эту информацию в правоохранительные органы. Следственно-оперативная группа совместно с бригадой скорой медицинской помощи стали проверять все адреса, о которых говорил звонивший. Около 23-00 семейную пару удалось обнаружить в припаркованном в лесопосадке автомобиле недалеко от садоводческого общества «Мирный». Мужчина был еще жив, его доставили в реанимацию, где он скончался.

По данному факту СО по Ворошиловскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка.