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В лесопосадке на окраине Волгограда обнаружены изрезанные тела супругов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В лесопосадке на окраине Волгограда обнаружены изрезанные тела супругов
Сегодня, 11:55ПроисшествияВиталий КошелевФото: basarabia.md
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