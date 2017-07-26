В Камышине под колесами иномарки погиб перебегавший дорогу мужчина
Сегодня, 11:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: pg12.ru
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В минувшее воскресенье в Камышине 43-летний водитель автомашины «Mazda 6» задавил пешехода.
Смертельное ДТП случилось около девяти часов утра напротив дома №31 по улице Рязано-Уральской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как уточнили полицейские, иномарка двигалась в сторону площади Комсомольской. В это время недалеко от пешеходного перехода стал перебегать дорогу мужчина лет 55-60, который и попал под колеса машины.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
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