В Камышине под колесами иномарки погиб перебегавший дорогу мужчина

В минувшее воскресенье в Камышине 43-летний водитель автомашины «Mazda 6» задавил пешехода.

Смертельное ДТП случилось около девяти часов утра напротив дома №31 по улице Рязано-Уральской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как уточнили полицейские, иномарка двигалась в сторону площади Комсомольской. В это время недалеко от пешеходного перехода стал перебегать дорогу мужчина лет 55-60, который и попал под колеса машины.