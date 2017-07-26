В Иловлинском районе оперативники выявили более 180 мигрантов-нарушителей

В 10 километрах от райцентра в местах нахождения иностранцев, занятых в сельскохозяйственных работах, оперативники выявили более 180 мигрантов-нарушителей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 104 иностранца из Узбекистана, Китая и Таджикистана вели незаконную трудовую деятельность. 46 мигрантов нарушили цель въезда на территорию России. 43 человека вообще незаконно находились на территории нашей страны, ведя трудовую деятельность, и им предстоит покинуть пределы государства.
В отношении трудовых мигрантов составлено 188 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей.