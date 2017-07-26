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В Иловлинском районе оперативники выявили более 180 мигрантов-нарушителей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Иловлинском районе оперативники выявили более 180 мигрантов-нарушителей
Сегодня, 12:53ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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