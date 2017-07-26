В Иловлинском районе оперативники выявили более 180 мигрантов-нарушителей

В Иловлинском районе Волгоградской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии провели масштабный рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства.

В 10 километрах от райцентра в местах нахождения иностранцев, занятых в сельскохозяйственных работах, оперативники выявили более 180 мигрантов-нарушителей.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 104 иностранца из Узбекистана, Китая и Таджикистана вели незаконную трудовую деятельность. 46 мигрантов нарушили цель въезда на территорию России. 43 человека вообще незаконно находились на территории нашей страны, ведя трудовую деятельность, и им предстоит покинуть пределы государства.

37 граждан КНР и 6 граждан Узбекистана незаконно находились на территории Российской Федерации. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В отношении трудовых мигрантов составлено 188 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Большинство наемных рабочих вместе с семьями в мало приспособленных для этого условиях – временных сооружениях и землянках. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф