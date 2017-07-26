Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Дзержинском районе Волгограда ива «согрела» иномарку
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
Vd howpkaqs
В Дзержинском районе Волгограда ива «согрела» иномарку
Сегодня, 14:58ПроисшествияМарина СабадашФото: Ольга Борсовская/ ВК, "Жесть Волгограда"
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году