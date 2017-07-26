В Дзержинском районе Волгограда ива «согрела» иномарку

На бульваре 30-летия Победы, 60 старая ива превратилась в своеобразное «одеяло» для машины. Одна из веток не выдержала натиска ветра и рухнула на капот.

Раскидистые плети полностью «укутали» внедорожник, словно закрывая его от ненастья. Теплая и одновременно печальная картина попала в объектив прохожих, а затем и в соцсети.

Автор фото сообщила, что не так давно по этому адресу уже падало дерево. В прошлый раз обошлось без последствий, но сегодня фортуна сыграла с владельцем злую шутку. Посмотреть, есть ли повреждения и вмятины на иномарке, прохожие не решились.

- Не зря говорят: «В непогоду не ставь машину, вблизи деревьев, ветхих конструкций». Водитель не подумал головой, теперь подумает его кошелек, - сделал замечание один из пользователей.