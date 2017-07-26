Стали известны подробности резни в лесопосадке, где погибли супруги

Семейный конфликт между гражданскими супругами – 39-летним мужчиной и его 26-летней возлюбленной, завершившийся гибелью обоих, продолжался давно. Как выяснилось, к последней встрече мужчина хорошо подготовился и, вероятнее всего, заранее запланировал убийство.

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, накануне вечером погибший одолжил у друга машину и вывез гражданскую жену в лесополосу подальше от свидетелей. При этом будущий убийца заготовил также большой нож, который спрятал в салоне автомобиля.

Как именно складывался последний разговор супругов, неизвестно, но в его итоге женщина получила не менее 5 проникающих ножевых ранений в живот и скончалась на месте. Убийца перед тем, как свести счеты с жизнью, позвонил бывшей жене и рассказал о разыгравшейся трагедии, однако не указал точного адреса.

Около 23.00 правоохранителям удалось обнаружить семейную пару рядом с окровавленным автомобилем в лесопосадке недалеко от садоводческого общества «Мирный». Мужчина лежал на земле рядом с убитой женой. Пострадавшего доставили в реанимацию 7-й больницы, но медики не смогли спасти ему жизнь.

По факту гибели гражданских супругов проводится проверка, в частности, следователи изучают предсмертную записку убийцы, где он обвинил в произошедшем родственников и подругу убитой. Кроме того, душегуб незадолго до убийства оставил записи в соцсетях прямо на странице гражданской супруги.

личная страница погибшей Фото: Вконтакте