Стали известны подробности резни в лесопосадке, где погибли супруги

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, накануне вечером погибший одолжил у друга машину и вывез гражданскую жену в лесополосу подальше от свидетелей. При этом будущий убийца заготовил также большой нож, который спрятал в салоне автомобиля.
Как именно складывался последний разговор супругов, неизвестно, но в его итоге женщина получила не менее 5 проникающих ножевых ранений в живот и скончалась на месте. Убийца перед тем, как свести счеты с жизнью, позвонил бывшей жене и рассказал о разыгравшейся трагедии, однако не указал точного адреса.
Около 23.00 правоохранителям удалось обнаружить семейную пару рядом с окровавленным автомобилем в лесопосадке недалеко от садоводческого общества «Мирный». Мужчина лежал на земле рядом с убитой женой. Пострадавшего доставили в реанимацию 7-й больницы, но медики не смогли спасти ему жизнь.
По факту гибели гражданских супругов проводится проверка, в частности, следователи изучают предсмертную записку убийцы, где он обвинил в произошедшем родственников и подругу убитой. Кроме того, душегуб незадолго до убийства оставил записи в соцсетях прямо на странице гражданской супруги.
Примечательно, что погибшая женщина завела аккаунт, указав в качестве своей фамилию гражданского мужа, а имя изменила на восточное.